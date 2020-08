Windows 10, Defender non si può più disabilitare permanentemente

Windows Defender è un antivirus integrato direttamente in Windows 10, in grado di offrire protezione contro il software malevolo. Tuttavia, la soluzione di Microsoft non è gradita esattamente da tutti, tanto che alcuni utenti hanno cercato e trovato un modo per disabilitarlo permanentemente. Tuttavia, quest'ultimo presto non sarà più disponibile.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e come fatto sapere dalla stessa Microsoft sul suo blog ufficiale, l'azienda di Redmond non consente più di disabilitare permanentemente Windows Defender tramite Registro di sistema. Questa "novità" è stata implementata attraverso la versione 4.18.2007.8 del servizio di sicurezza integrato nel sistema operativo, arrivata ad agosto 2020, e l'aggiornamento KB 4052623.

Per l'occasione, la società di Satya Nadella ha ricordato che Windows Defender è in grado di disattivarsi da solo quando rileva un altro antivirus. Per questo motivo, l'azienda ha deciso di rimuovere il registro che permetteva agli utenti più "smanettoni" di disattivare il suo servizio. Infatti, Microsoft afferma di aver originariamente implementato DisableAntiSpyware "per gli OEM e gli IT Pros", ma la funzionalità non era prevista per gli utenti consumer e quindi è stato deciso di eliminarla.

Insomma, l'azienda di Redmond sta effettuando svariate modifiche in questi giorni. Vi ricordiamo, infatti, che Microsoft ha recentemente confermato che il browser Edge non si potrà disinstallare.