Windows 10 dal design spettacolare: ecco il concept dei sogni

A nostro modo di vedere, l'interfaccia grafica di Windows 10 è tutto sommato piacevole. Tuttavia, sono in molti a pensare che andrebbero fatti dei ritocchi a determinate schermate e dobbiamo ammettere che, nel corso degli anni, sono uscite idee particolarmente intriganti (come la 1990 Edition).

Ebbene, oggi facciamo un salto in un mondo ipotetico in cui viene deciso di rivedere il look di Windows 10. In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e come potete vedere nel contenuto multimediale riproducibile tramite il player presente qui sopra (caricato sul canale YouTube Zenroles), un designer ha deciso di realizzare un video concept legato alla sua visione del sistema operativo perfetto.

Come spesso accade in questi casi, le idee messe in campo sono interessanti. Infatti, il designer filippino Genrole Caspe, autore del concept, ha voluto provare a mantenere una certa fedeltà con il design originale di Windows 10, implementando dei miglioramenti sparsi qua e là senza andare a stravolgere l'impronta stilistica di Microsoft.

Tra i vari cambiamenti al design, troviamo degli spazi tra una "casella" e l'altra nella barra delle applicazioni e in altri contesti, un menu Start più "social" (con tanto di applicazioni più utilizzate e cronologia dei file aperti) e un centro notifiche che consente di accedere velocemente anche ai controlli multimediali.