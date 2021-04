Windows 10, un dipendente Microsoft ha accidentalmente mostrato il nuovo design

Un dipendente di Microsoft ha accidentalmente mostrato, tramite il proprio account Twitter, uno screenshot della nuova interfaccia grafica di Windows 10. L'immagine, prontamente eliminata, però, è stata salvata dai colleghi di Windows Latest che l'hanno immediatamente ripubblicata.

Come mostriamo in calce, Windows Terminal dovrebbe essere caratterizzato da un'interfaccia grafica con gli angoli arrotondati. Questa caratteristica era trapelata già in passato, quando alcuni screenshot pubblicati da Microsoft nell'app Tips per Windows 10 aveva mostrato l'applicazione Impostazioni con una nuova UI. Abbiamo messo a confronto le due immagini nella gallery in calce, per darvi un'idea di come potrebbero apparire le varie componenti di Ten.

Già in passato si era discussa la possibilità di vedere un Win10 con gli angoli arrotondati, ed evidentemente Microsoft ci sta pensando e sta effettuando i test di rito.

Non è però chiaro quando debutterà questo ringiovanimento del look, probabilmente bisognerà aspettare Windows 10 21H2 Sun Valley, che dovrebbe approdare sui PC degli utenti entro la fine dell'anno.

Le indiscrezioni trapelate in precedenza parlano anche di un nuovo design per il menù Start di Windows 10. Nella giornata di ieri su queste pagine abbiamo spiegato come aggiornare il vostro PC a Windows 10 20H2, e vi rimandiamo alla nostra guida a cura di Alberto Lala.