Windows 10, finalmente si può disinstallare quest'applicazione

Dopo aver "coperto un buco" per quanto riguarda la Dark Mode, Microsoft è tornata a lavorare duramente su Windows 10. Questa volta, la società di Redmond ha deciso di consentire agli utenti di disinstallare un'applicazione che non serve più a molti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e WinFuture, l'azienda di Satya Nadella sta permettendo, per il momento a coloro che dispongono della Insider Preview Build 20215 di Windows 10, di eliminare definitivamente l'applicazione Contatti, che Microsoft ha smesso di supportare nel corso del 2019. Quest'ultima si trova preinstallata su Windows 10: vi basta digitare "contatti" nella barra di ricerca del sistema operativo dell'azienda di Redmond per "scovarla".

Ebbene, Contatti finora non si poteva rimuovere dal computer, mentre adesso gli utenti Insider possono finalmente farlo. Nel caso non abbiate a disposizione la succitata build, potete vedere meglio cosa si intende: vi basta digitare "contatti" nella barra di ricerca, fare clic con il tasto destro del mouse sull'applicazione e selezionare l'opzione "Impostazioni app". In questo modo, scorrendo la pagina, noterete che il tasto "Disinstalla" non è attivo. Lo stesso avviene ovviamente provando a eliminare Contatti dalla schermata "App e funzionalità". Pensate che si doveva passare per Powershell per rimuovere completamente l'applicazione.

Adesso, invece, gli utenti Insider possono disinstallare Contatti senza problemi. Non è chiaro quando questa funzionalità arriverà per tutti, ma è interessante sapere che Microsoft ci sta lavorando.