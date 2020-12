Windows 10, disponibile l'ultimo aggiornamento del 2020: i link per il download

Microsoft ha dato il via alla distribuzione dell'ultima patch opzionale dell'anno per Windows 10. L'aggiornamento porta con se il numero identificativo KB4586853 e, come detto poco sopra, è opzionale, il che vuol dire che non verrà installato e scaricato automaticamente.

Si tratta di un minor update che porta con se un'ampia gamma di fix e correzioni per i PC basati su Windows 10 2004 e 20H2. Per effettuare l'aggiornamento basta semplicemente aprire il menù impostazioni, quindi spostarsi in "aggiornamenti e sicurezza" e cliccare su "visualizza aggiornamenti facoltativi".

Il download può essere effettuato direttamente attraverso il Microsoft Update Catalog, dove sono presenti le varianti per tutte le versioni supportate, inclusi i sistemi basati su ARM64.

Tra le correzioni incluse, è presente il fix relativo ad un problema che impediva agli utenti di individuare la console Xbox su Windows 10, ma è stato risolto anche un bug che non faceva funzionare correttamente la Xbox Game Bar. Sono in arrivo però correzioni anche per l'app mail di Windows 10 e per i visori.

Microsoft però osserva anche di aver risolto il problema che causava schermi neri, arresti anormali ed altro. Ricordiamo che l'installazione è opzionale.

Non è incluso il supporto alle app di Android, che secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe arrivare il prossimo anno.