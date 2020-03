Windows 10: disponibile l'aggiornamento cumulativo KB4554364

Microsoft ha dato il via alla distribuzione del nuovo aggiornamento cumulativo KB4554364 per i PC basati su Windows 10 1909 e 1903. La principale novità è rappresentata dalla correzione del bug delle VPN, che ha provocato non poche problemi di connessione soprattutto in questo delicato periodo.

I due pacchetti sono praticamente identici sia per Windows 10 1909 che 1903 e non includono alcuna novità in termini d'interfaccia grafica o usabilità dei PC. Microsoft infatti si è affrettata a risolvere il problema della VPN poche ore dopo la pubblicazione dei primi rapporti in rete.

Interessante anche notare come si tratti del quarto aggiornamento cumulativo in un mese. Il colosso di Redmond si è trovato costretto a correre ai ripari per limitare all'osso i disservizi causati da bug e malfunzionamenti rilevati dagli utenti con il proprio sistema operativo.

L'update può essere scaricato o tramite il menù "Impostazioni" e la finestra "Windows Update" oppure manualmente dal sito web ufficiale di Microsoft.

La società di Redmond, proprio a causa dell'emergenza Coronavirus e per evitare problemi di sorta agli utenti, ha deciso di sospendere tutti gli aggiornamenti non critici per Windows 10 (C e D, che solitamente vengono distribuiti durante la terza e quarta settimana del mese), mentre non è previsto alcun cambiamento per i Patch Tuesday.