Windows 10, disponibile l'aggiornamento KB4517211: risolti molti bug

Microsoft ha da poco rilasciato il nuovo aggiornamento opzionale per Windows 10 1903, che porta il numero identificativo KB4517211 e di build 18362.387. L'update è opzionale e risolve alcuni dei problemi segnalati in precedenza.

L'elenco completo delle correzioni e dei bug fixati può essere consultato tramite questo indirizzo.

Come detto poco sopra, si tratta di un aggiornamento opzionale e non obbligatorio, il che vuol dire che per effettuare l'installazione è necessario aprire l'applicazione Windows Update e dare l'input del download tramite l'apposito tasto. In caso contrario, Windows 10 non lo installerà in automatico. Le correzioni però verranno raggruppate ed integrate nel prossimo Patch Tuesday di Ottobre, che si installerà in automatico.

Microsoft nel bollettino sottolinea di non aver ancora risolto il problema con l'IME, che potrebbe non rispondere e causare elevato eccessivo di CPU. Gli IME interessati includono il cinese semplificato (ChsIME.EXT) e quello tradizionale (ChtIME.EXE) con tastiera Changjie / Quick. Al momento l'unica soluzione nota è di indicare l'avvio manuale tramite il pannello del servizio "Touch Keyboard and Handwriting".

La società americana proprio qualche giorno fa ha annunciato che Windows 10 è vicino al miliardo di dispositivi ed ha raggiunto quota 900 milioni di installazioni a livello mondiale. Si sta avvicinando quindi all'obiettivo iniziale rivelato al momento della presentazione dell'OS.