Windows 10, disponibile l'aggiornamento KB4568831: risolti i problemi di connettività

Microsoft ha finalmente risolto i problemi di connettività di Windows 10 con un aggiornamento da podo disponibile, che porta il codice identificativo KB4568831.

Come mostriamo nel changelog presente in calce, tra i fix troviamo la risoluzione dei problemi con la connettività LTE in Windows 10 versione 2004, ma anche altri disservizi con le cuffie Bluetooth e con le stampanti.

L'aggiornamento può essere scaricato attraverso Windows Update o, in alternativa attraverso il sito web ufficiale di Microsoft Update.

Di seguito i punti salienti del changelog ufficiale:

Updates an issue with pasting mixed content of images and text from Microsoft Word into Internet Explorer.

Updates an issue that might cause the Magnifier to stop working in Microsoft Excel in certain scenarios. As a result, Microsoft Excel might also stop working.

Updates an issue that might display 4K high dynamic range (HDR) content darker than expected when you configure certain non-HDR systems for HDR Streaming.

Updates an issue that causes the Settings page to close unexpectedly, which prevents default applications from being set up properly.

Updates an issue that prevents some applications from printing to network printers.

Updates an issue that might prevent internet connectivity on some cellular modems after upgrading to Windows 10, version 2004.

Updates an issue that prevents family safety features, such as time limits and activity reporting, from working on ARM64 devices.

Microsoft però ha già riconosciuto un problema con l'aggiornamento. Nel bollettino infatti leggiamo che "quando si utilizzano alcune app come Microsoft Excel, Microsoft Input Method Editor in cinese e giapponese potrebbe restituire un errore, o l'app potrebbe smettere di funzionare".