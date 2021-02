Windows 10, disponibile l'aggiornamento KB4598291: ecco le novità

Microsoft ha rilasciato l'aggiornamento facoltativo KB4598291 per Windows 10, che si concentra sulla stabilità del sistema operativo, in particolare per i PC su cui sono installati gli aggiornamenti di Maggio ed Ottobre 2020.

Nel changelog ufficiale, il colosso di Redmond afferma di aver risolto una varietà di problemi che provocano freeze, impedivano di aprire documenti e che in alcuni casi portavano alla creazione di cartelle duplicate nel riquadro Esplora File quando lo si utilizzava come browser per i servizi cloud. Microsoft ha anche risolto un problema che mostrava una schermata di blocco vuota alla riattivazione dei PC dalla modalità ibernazione.

A questi ovviamente si aggiungono altri problemi minori che sono stati risolti. Sia Windows 10 20H2 che la versione 2004 riceveranno lo stesso aggiornamento: l'unica differenza è che nell'October 2020 Update è stato risolto anche un bug con il comando Alt + Tab.

L'aggiornamento è disponibile attraverso Windows Update ma, come indicato poco sopra, è assolutamente facoltativo: nella tab "Aggiornamenti E Sicurezza" gli utenti troveranno il pacchetto KB4598291, che potrà essere installato o disinstallato a propria discrezione. Ovviamente Microsoft ha anche provveduto a pubblicarlo nel Microsoft Update Catalog.

Tutti i dettagli sul pacchetto sono disponibili attraverso il documento di supporto pubblicato sul sito web ufficiale.

Nella giornata di ieri è emersa l'indiscrezione che vuole Microsoft pronta a rendere i PC un servizio con un sistema di abbonamento.