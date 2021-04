Windows 10, disponibile l'aggiornamento KB5001391 per le versioni 20H2 e 21H1

Dopo i problemi con Windows 10 segnalati nel fine settimana, Microsoft ha dato il via alla distribuzione dell'aggiornamento KB5001391 per le versioni 20H2 e 21H1 del sistema operativo, che include un'ampia gamma di correzioni di bug e risolve svariati disservizi segnalati dagli utenti.

Tra i principali fix segnalati nel changelog, ne troviamo uno relativo ad un bug che causava un utilizzo eccessivo della memoria da parte del processo Isass.exe, e provocava anche un carico elevato della CPU che ha generato anche blocchi di sistema.

Non mancano ovviamente le novità: l'aggiornamento amplia la platea di utenti a cui è stata aggiunto "News and Interest" nella taskbar. Gradualmente, il pacchetto sta raggiungendo i PC di tutti gli utenti, e può essere scaricato in maniera gratuita direttamente da Windows Update.

Per la lista completa delle novità, vi rimandiamo al post pubblicato sul blog ufficiale di Windows 10 in cui è presente il changelog.

Ricordiamo che a maggio, Microsoft ritirerà alcune versioni di Windows 10, in quanto arrivate alla fine del così detto "ciclo di vita": si tratta delle versioni 1909, 1809 e 1803. Come sempre, consigliamo di tenere aggiornate le macchine per applicare anche i più recenti fix di sicurezza ed evitare di incappare in attacchi ai danni dei propri dati.