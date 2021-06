Windows 10, disponibile l'aggiornamento KB5004760: risolto un problema con i PDF

Non c'è solo Windows 11 nei pensieri di Microsoft. Il colosso di Redmond, infatti, ha pubblicato in giornata odierna un nuovo aggiornamento per Windows 10, che porta con se il numero identificativo KB5004760 ed introduce un fix per un fastidioso problema con i PDF.

Disponibile per Windows 10 versione 2004, 20H2 e 21H2, il pacchetto è estremamente importante al punto che Microsoft ha preferito rilasciarlo al di fuori del ciclo di distribuzione classico.

Interessante, inoltre, sottolineare come la patch non sia disponibile tramite Windows Update, ma tramite Microsoft Update collegandovi a questo indirizzo. La società americana nel changelog spiega che si tratta di un fix rivolto esclusivamente a coloro che riportano problemi con i PDF: "risolve un problema che potrebbe impedire l'apertura di PDF utilizzando Internet Explorer 11 o app che utilizzano la versione a 64 bit del controller WebBrowser. I PDF potrebbero essere visualizzati con uno sfondo grigio se si utilizza il plugin in Adobe Acrobat".

A quanto pare, oltre a ciò l'aggiornamento rimuove anche Flash Player da Windows 10, il che non rappresenta certo una notizia visto che Microsoft sta spingendo per fare in modo che tutti gli utenti lo disinstallino onde evitare problemi di sorta con le falle di sicurezza presenti al suo interno.