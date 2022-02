Windows 10, disponibile l'aggiornamento KB5010415: corretti tanti bug

Microsoft ha reso disponibile tramite Windows Update l'aggiornamento KB5010415 per Windows 10, che può essere scaricato ed installato come update opzionale che però include due funzionalità per gli utenti più esperti e tanti fix.

Tra le correzioni segnalate nel changelog, ne vengono segnalate alcune per la modalità Internet Explorer di Microsoft Edge, ma anche alcuni fix per la stampa, i memory leak ed altro ancora.

Occorre precisare che si tratta di aggiornamento di grado "C" che a differenza del Patch Tuesday non è obbligatorio e non include aggiornamenti di sicurezza. Per gli utenti che sono iscritti al programma Windows Insider e che utilizzano una Insider Build dell'OS, però, è prevista l'installazione automatica.

Il pacchetto è disponibile per Windows 10 20H2, Windows 10 21H1 e Windows 10 21H2. Il download può essere effettuato direttamente attraverso la pagina dedicata sul sito Microsoft. Di seguito il changelog ufficiale completo:

Provides the ability to share cookies between Microsoft Edge Internet Explorer mode and Microsoft Edge.

Updates an issue that causes Microsoft Edge Internet Explorer mode to stop working when you press the F1 key.

Updates an issue that affects dialog boxes in Microsoft Edge Internet Explorer mode.

Updates an issue that causes screen readers to describe a back button as "button" rather than "back button".

Updates an issue that sometimes causes the Chinese Simplified Input Method Editor (IME) to become completely unusable.

Addresses an issue that prevents printing from operating properly for some low integrity process apps.

Addresses a memory leak in the wmipicmp.dll module that causes a lot of false alarms in the System Center Operations Manager (SCOM) datacenter monitoring system.

Parallelamente, Microsoft ha anche pubblicato l'aggiornamento KB5001716 di Windows 10 che introduce una modifica all'interfaccia utente di Windows Update che mostrerà degli avvisi quando la versione attualmente installata sul PC dell'OS non saraà più supportata.