Windows 10: disponibile per il download il May 2019 Update

Dopo qualche mese di test con gli iscritti al programma Insider, Microsoft ha ufficialmente dato il via alla distribuzione del May 2019 Update, l’aggiornamento di maggio del sistema operativo per desktop e mobile, che può essere scaricato dagli Advanced User in attesa del rilascio al pubblico che avverà nelle prossime settimane.

Nel post d’annuncio, Microsoft ha specificato che almeno nella fase iniziale, l’aggiornamento sarà disponibile solo per coloro che vogliono installarlo, sotto forma di pacchetto opzionale.

L’update è identificabile dalla sigla 1903. A partire da oggi, tutti gli utenti Windows 10 che posseggono un dispositivo compatibile possono controllare la disponibilità da Windows Update, in cui verrà visualizzato come aggiornamento non obbligatorio.

Se invece non si desidera scaricarlo, è possibile ignorare la notifica. In questo modo, Windows Update continuerà comunque a scaricare gli aggiornamenti cumulativi.

Windows 10 May 2019 Update sarà visualizzato solo sui dispositivi che posseggono l’October Update e su quelli che hanno installato l’April Update, in caso contrario bisognerà aggiornare i PC ad una delle due versioni prima di procedere con l’aggiornamento.

Tra le novità introdotte dal May Update figura la Sandbox, che consente di accedere ad una versione virtuale di Windows all'interno dello stesso sistema operativo, ma anche miglioramenti vari all'interfaccia, una nuova UI per Windows Search e Cortana e la risoluzione di vari bug.

Ricordiamo che l'aggiornamento è bloccato sulle memorie esterne, come ampiamente preannunciato dallo sviluppatore di Redmond.