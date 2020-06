Windows 10: disponibile l'ISO dell'aggiornamento del 2021, build 20150

A pochi giorni dal lancio del Windows 10 May 2020 Update, Microsoft ha già dato il via ai test per i major update che saranno disponibili nel 2021. Il colosso di Redmond, inoltre, ha pubblicato i file ISO della build 20150, che possono essere scaricati direttamente dal proprio PC.

La prima cosa da fare è iscriversi al programma Windows Insider attraverso la pagina dedicata, dopo di che basta semplicemente collegarsi a questo indirizzo e scaricare il file ISO da installare.

Secondo quanto riferito, nel changelog Microsoft fa riferimento da alcune novità per il sottosistema Windows per Linux, che include alcune nuove funzioni tra cui la possibilità per i file binari di Linux di utilizzare la GPU. Il colosso di Redmond però parla anche di alcuni miglioramenti all'esperienza della casella di ricerca.

Microsoft, al contempo, sta testando con gli iscritti al programma Insider anche il major update autunnale (20H2), nello Slow Ring. Questo pacchetto dovrebbe riprendere quello lanciato lo scorso anno, ed a quanto pare includerà solo una serie di piccole correzioni (tanto che è stato paragonato ai vecchi Service Pack), senza l'aggiunta di tante funzionalità.

Per tutte le informazioni sull'Insider Preview di Windows 10 20150, vi rimandiamo alla pagina di supporto pubblicata sul blog di Microsoft e firmata dal Senior Program Manager del Windows Insider Program, Brandon LeBlanc.