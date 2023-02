Windows 10, disponibile in Italia nuovo Patch Tuesday di febbraio 2023

È ormai evidente che Windows 10 sia al capolinea, come dimostrano le grandi “pubblicità” di Windows 11 sui computer con tale sistema operativo ancora installato. Ciononostante, Microsoft sta mantenendo le promesse del supporto rilasciando il Patch Tuesday di febbraio 2023 su Windows 10: cosa porta con sé questo update?

Le novità, sia chiaro sin da subito, non sono molte e, a confermarlo, è la consueta rassegna offerta da Bleeping Computer. L’aggiornamento cumulativo alle iterazioni KB5022834 e KB5022840 di Windows 10 per i PC alle versioni 22H2, 21H2, 21H1 e precedenti fino alla 1507, infatti, comprende soltanto quattordici fix a problemi legati alle prestazioni e bug di sistema.

Tra tutti, spicca la soluzione a un bug legato a Fast Identity Online 2.0 (FIDO2), per il quale il primo tentativo di login falliva sempre, costringendo il confuso utente a effettuare un secondo login prima di completare l’accesso con tale sistema. Si aggiungono dunque dei fix a problemi riguardanti searchindexer.exe, conhost.exe e alla perdita di audio per device IoT collegati a sistemi Windows 10 20H2.

Per accedere a tutte queste novità è necessario quindi recarsi sulle impostazioni, per poi passare alla scheda Windows Update. In essa basterà cliccare sul pulsante di controllo della disponibilità di aggiornamenti per procedere automaticamente con download e installazione. Infine, con un semplice riavvio il processo si concluderà.

Nel frattempo, a quanto pare a breve Windows 11 supporterà nativamente le periferiche RGB.