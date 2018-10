Windows 10: disponibile il nuovo aggiornamento cumulativo per l'October Update

Dopo aver risolto i problemi con il Windows 10 October Update, che a seguito della rimozione è in fase di test con gli Insider, Microsoft ha rilasciato il nuovo aggiornamento cumulativo del martedì, che porta il numero di build KB4464455.

L'aggiornamento in questione è disponibile sullo Slow Ring e per gli iscritti al programma Insider che hanno installato il Windows 10 October 2018 Update. Fondamentalmente non sono presenti novità di rilievo, ma come si legge nel changelog che vi proponiamo poco sotto, sono stati corretti diversi bug:

We have fixed the issue where the incorrect details were being shown in Task Manager under the “Processes” tab.

We fixed an issue where in certain cases IME would not work in the first process of a Microsoft Edge user session.

We fixed an issue where in some cases applications would become unresponsive after resuming from Connected Standby.

We fixed several issues causing application compatibility problems with 3rd-party antivirus and virtualization products.

We fixed several issues with driver compatibility.

Come si può leggere, è stato finalmente corretto il problema relativo al Task Manager, che era stato lamentato da vari utenti nelle ore successive al rilascio dell'aggiornamento.

Sono stati compiuti dei significativi passi in avanti per la correzione dei problemi relativi alla compatibilità dei driver, il che è interessante visti i disservizi audio registrati negli scorsi giorni.



Alla luce di tale rilascio, è facile intuire che il ri-rilascio del Windows 10 October Update sia vicino.