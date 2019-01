Windows 10: disponibile la patch del martedì. Il contenuto del pacchetto

Tempo di Patch Tuesday per Microsoft, che come da protocollo ha diffuso il pacchetto di aggiornamenti per Windows 10, Windows 7 e Windows 8.1. Per questa settimana, il gigante di Redmond ha incluso una vasta quantità di correzioni, 51 per la precisione, che vanno a risolvere problemi anche di sicurezza.

Come riportato da molti siti, è anche inclusa una patch importante per una vulnerabilità critica che era di pubblica conoscenza. Tale falla era presenta su Windows 7, 8.1 e 10 ed avrebbe potuto consentire ad un utente malintenzionato di eseguire codice in remoto sul PC della vittima. Come riferito da alcuni colleghi, si trattava di un problema nel motore di database di Windows Jet, un componente incluso in ogni versione moderna del sistema operativo, che gestiva in modo errato gli oggetti in memoria. La correzione ripristina tutto alla normalità, sebbene la vulnerabilità fosse nota dallo scorso settembre.

Altre patch includono correzioni per Microsoft Edge. Il browser è ora immune da un problema di elevazione dei privilegi e di corruzione della memoria che potrebbe consentire anche in questo caso ad un utente malintenzionato di eseguire codice dannoso da remoto.

Anche Internet Explorer ha beneficiato della correzione, ma in questo caso per una vulnerabilità legata al motore del browser.

Sono state implementate anche alcune correzioni per Microsoft Edge, inclusa la correzione per la vulnerabilità legata all'esecuzione di codice da remoto in Word, due difetti di Hyper-V di Windows ed una vulnerabilità legata all'esecuzione di codice in modalità remota del client DHCP.

E' anche stata inclusa nel pacchetto una patch per Adobe Flash Player, anch'essa etichettata alla sicurezza ma che a quanto pare correggerebbe dei bug relativi a funzionalità e prestazioni.