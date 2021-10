Windows 10, disponibile patch opzionale KB5005611: le ultime novità

A poco più di due settimane dalla distribuzione del Patch Tuesday di settembre 2021 per Windows 10, gli sviluppatori di casa Microsoft hanno reso disponibile la patch opzionale KB5005611 con nuove correzioni di bug in vista del lancio del prossimo aggiornamento principale.

Come ripreso da WinCentral, la patch in questione è disponibile da oggi per il download come aggiornamento facoltativo per le versioni 21H1, 20H2 e 2004 di Windows 10, rispettivamente con le build 19043.1266, 19042.1266 e 19041.1266. Per controllare la loro disponibilità per il proprio PC è sufficiente aprire il menu Start, cercare “Verifica disponibilità aggiornamenti”, raggiungere la schermata Windows Update, premere sul pulsante apposito e, se disponibile, premere infine su “Scarica e Installa”.

Tra le novità introdotte non appaiono funzionalità particolari, piuttosto troviamo una vasta serie di correzioni di bug. Alcune delle più importanti riguardano la visualizzazione corretta dell’ora nell’orologio di sistema dopo la modifica dell'ora legale, oppure l’interruzione improvvisa di applicazioni di sistema, come Outlook, durante il loro normale utilizzo.

Ancora, troviamo i fix per problemi con la corretta visualizzazione di Notizie e Interessi, con situazionali distorsioni del suono di assistenti vocali e con l’input dato sulla barra delle applicazioni quando essa non si trova nella parte inferiore dello schermo.

Queste novità dovrebbero giungere anche nell’aggiornamento stabile 21H2, atteso per il lancio nel mese di ottobre possibilmente in seguito a Windows 11.