Windows 10, disponibile il Patch Tuesday di Aprile 2020: changelog e link per il download

Puntuale come sempre, nella giornata di ieri Microsoft ha rilasciato il Patch Tuesday, l'aggiornamento cumulativo di Aprile 2020 per Windows 10 che corregge i bug e malfunzionamenti segnalati dagli utenti nelle ultime settimane. L'update si installerà automaticamente tramite Windows Update, ma è possibile anche eseguire il download a mano.

Changelog Patch Tuesday Windows 10 Aprile 2020

Nel changelog ufficiale la società di Redmond sottolinea di aver risolto un problema che impediva l'installazione delle applicazioni utilizzando Group Policy Object.

Sono anche stati implementati aggiornamenti di sicurezza per Windows Fundamentals, Windows Update Stack, Windows App Platform and Frameworks, Windows Media, Windows Management, Windows Kernel, Windows Cloud Infrastructure, Windows Shell ed altre componenti del sistema operativo.

Per coloro che non hanno installato l'aggiornamento KB4541335, la build 18363.778 risolverà anche problemi con il File Explorer, la ricerca e Win32.

Microsoft parla anche della risoluzione di un bug a causa del quale l'app Your Phone impediva il funzionamento del pulsante di disattivazione dell'audio e che impediva la chiusura delle app.

Download Patch Tuesday Aprile 2020 Windows 10

Come detto poco sopra, il download può essere effettuato dal menù impostazioni dell'OS, ma come sempre Microsoft ha anche messo a disposizione i link diretti per scaricare Windows 10 KB4549951.

Microsoft dal prossimo mese sospenderà gli aggiornamenti non critici per Windows 10 per evitare