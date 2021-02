Windows 10, disponibile il Patch Tuesday di Febbraio 2021: le novità

Microsoft ha dato il via alla distribuzione del Patch Tuesday di Febbraio 2021 per Windows 10, che include un’ampia gamma di correzioni per problemi segnalati nelle passate settimane dagli utenti. Gli aggiornamenti cumulativi sono disponibili per Windows 10 20H2, 2004, 1909 e diverse versioni precedenti.

Tra i numerosi problemi risolti ne figura uno relativo ad un bug che provocava il danneggiamento del file system di alcuni dispositivi, ed impediva l’avvio di chkdsk/f. Ovviamente, nel pacchetto sono anche disponibili vari aggiornamenti di sicurezza.

Sempre in Windows 10 versione 20H2 e 2004, è presente anche un aggiornamento per una falla che permetteva di acquisire i privilegi più elevati nella componente win32k.

Per quanto riguarda Windows 10 1909, invece, l’aggiornamento più importante riguarda la sicurezza quando si utilizzano dispositivi di input come mouse, tastiera o penna, ed anche per la verifica di nomi utente e password.

I pacchetti possono essere scaricati direttamente tramite Windows Update. In alcuni casi potrebbero ancora non essere disponibili in quanto il rollout potrebbe anche essere graduale.

Per tutte le informazioni del caso vi rimandiamo alla pagina della cronologia degli aggiornamenti di Windows 10.

Parallelamente, Microsoft sta anche lavorando ad un fix per i crash e la BSOD segnalata con gli aggiornamenti KB458299 e KB4598301.