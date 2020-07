Windows 10, disponibile il Patch Tuesday di Luglio 2020: corrette 123 vulnerabilità

Come di consueto, Microsoft ha dato il via alla distribuzione dell'aggiornamento cumulativo per Windows 10, che ricade ogni secondo martedì del mese. Il pacchetto disponibile da ieri porta con se i fix per ben 123 difetti di sicurezza in 13 prodotti, ma fortunatamente nessuno dei bug è stato sfruttato dagli hacker.

Secondo quanto riferito dalla società di Redmond, il bug più grave è stato scoperto dai ricercatori di Check Point nella componente DNS Server di Windows 10, al punto che ha ricevuto un punteggio di pericolosità di 10/10, in quanto poteva essere facilmente usato per creare malware wormable.

Altri bug corretti sono stati scovati in Word, Excel, Outlook, Sharepoint e nel Jet Database Engine presente in alcune applicazioni di Office. Alcune vulnerabilità permettevano l'esecuzione di codice in remoto.

L'aggiornamento può essere scaricato attraverso Windows Update nell'applicazione Impostazioni di Ten, ma gli utenti potranno anche scegliere di scaricarlo ed installarlo manualmente attraverso il Microsoft Catalog.

Per il futuro, nel frattempo, Microsoft sta lavorando per pensionare il Pannello di Controllo di Windows 10, come emerso nella Preview Build 20161 del sistema operativo messa a disposizione agli iscritti al programma Insider. E' in fase di test anche il nuovo menù Start, che è stato mostrato qualche settimana fa in un post pubblicato su Facebook.