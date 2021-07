Windows 10, disponibile il Patch Tuesday di Luglio 2021: corrette tante vulnerabilità

Come da protocollo, Microsoft ha rilasciato nel secondo martedì del mese il Patch Tuesday per il proprio sistema operativo. Il colosso di Redmond, nel bollettino in cui fa il punto sugli aggiornamenti distribuiti per Windows 10 ed i propri prodotti, evidenzia come il Patch Tuesday di ieri porti con se tanti fix di sicurezza.

Sul sistema operativo sono arrivati gli aggiornamenti cumulativi KB5004245 e KB5004237, che eliminano tanti bug e portano alcuni miglioramenti alle prestazioni.

Per quanto concerne il pacchetto KB5004237, nel changelog si parla di un "aggiornamento per la verifica di nome utente e password", ma anche di un miglioramento alla sicurezza quando Windows esegue le operazioni di base. È però anche stato risolto un problema con le stampanti che interessava varie marche e modelli, principalmente quelle per ricevute o etichette collegate tramite porta USB.

Tra le altre vulnerabilità risolte con gli aggiornamenti troviamo anche l'ormai famosa PrintNightmare, ma anche un altro bug di sicurezza legato all'esecuzione di codice in modalità remota di Microsoft Exchange Server. Gli ingegneri Microsoft però hanno anche affrontato un'altra falla di sicurezza legata al danneggiamento della memoria.

Complessivamente, il Patch Tuesday di Luglio 2021 affronta nove vulnerabilità zero-day, di cui quattro attivamente sfruttate. Il consiglio è ovviamente di aggiornare tramite Windows Update.