Windows 10: disponibile il Patch Tuesday di Marzo 2020. Novità e link per il download

Microsoft ha ufficialmente dato il via al rilascio del Patch Tuesday di Marzo 2020 per Windows 10. Il colosso di Redmond ha sottolineato che con questi aggiornamenti ha corretto vari problemi e bug segnalati negli ultimi tempi da parte degli utenti.

Per Windows 10 1903/1909 è disponibile l'aggiornamento KB450673, che porta rispettivamente il numero di build 18362.719 e 18363.719. Nel changelog si fa riferimento ad alcuni aggiornamenti per migliorare la sicurezza quando si usa Microsoft Edge ed Internet Explorer, ma anche per la verifica di nume utente e password e quando si usano dispositivi esterni come controller, stampanti e telecamere.

Per quanto riguarda Windows 10 1809, Microsoft ha rilasciato l'aggiornamento KB4538461 che oltre a migliorare la sicurezza di Microsoft Edge ed Internet Explorer, migliora l'archiviazione e gestione dei file, la verifica di nomi utente e password e la sicurezza dell'OS quando si eseguono le operazioni di base, oltre che quando si usano dispositivi esterni.

Correzioni analoghe presenti anche nell'aggiornamento KB45408689 per Windows 10 1803 ed il KB4540681 per la versione 1709 del sistema operativo.

L'update KB4540705 per Windows 10 1703 introduce anche alcuni miglioramenti con l'utilizzo di Microsoft Office, mentre il KB4540670 per Windows 10 1607 risolve anche un problema che impediva alle icone e cursori di apparire.

In linea con gli altri aggiornamenti invece il KB4540693 per Windows 10 1507.

Attraverso i rispettivi link è anche possibile effettuare il download manuale degli aggiornamenti.