Windows 10, disponibili gli splendidi temi gratuiti di aprile 2020

Microsoft sta continuando a rilasciare, solitamente a cadenza mensile (anche se le tempistiche variano), dei temi per Windows 10. Questi ultimi non sono altro che dei set di immagini che "ruotano" a intervalli regolari sul desktop, garantendo all'utente di personalizzare la schermata principale del proprio PC. Oggi vediamo le proposte di aprile.

Ebbene, l'azienda di Redmond ha reso disponibile al download il tema chiamato "Rain in the City", che viene descritto da Microsoft in questo modo: "Resta asciutto mentre ti fai la 'doccia' in queste 18 immagini, gratuite per i temi di Windows 10. Queste immagini devono essere utilizzate solo come sfondo del desktop". Il tema, disponibile a partire dal 3 aprile 2020, ha un peso di 8,15 MB.

Se vi state chiedendo come applicarlo al desktop di Windows 10, vi illustriamo subito la procedura.

Collegatevi alla pagina dedicata al tema sul Microsoft Store; Fate clic sul pulsante Ottieni, che si trova sulla destra; Premete sul tasto Apri Microsoft Store; Selezionate nuovamente la voce Ottieni; Attendete che il sistema completi il download del tema e fate clic su Applica; Premete sul riquadro di Rain in the City e il gioco è fatto: ora potete godervi il vostro nuovo tema.

Nel caso il "mood" rappresentato dal tema non sia di vostro gradimento, vi consigliamo di "fare un salto" sulla nostra pagina dedicata ai temi per Windows 10, dove potete trovare soluzioni per tutti i gusti.