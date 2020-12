Windows 10, disponibili gli ultimi aggiornamenti dei driver Intel, NVIDIA e AMD

Dopo il lancio dell’ultima patch facoltativa dell’anno per Windows 10 da parte di Microsoft, ora anche altre aziende come Intel, NVIDIA e AMD hanno reso disponibili i loro aggiornamenti dei driver hardware per assicurare a tutti di poter usare le ultime applicazioni e giochi in arrivo sul mercato: ecco tutto ciò che dovete sapere al riguardo.

Innanzitutto, riteniamo doveroso specificare che per potere scaricare questi aggiornamenti dei driver dovete avere un PC con Windows 10 versione 1709 o successiva installato; poi può anche bastare controllare la loro disponibilità su Windows Update, ma consigliamo caldamente di utilizzare i programmi desktop delle aziende fornitrici dei driver.

Detto ciò, partiamo con i due ultimi update dei driver per Windows 10 con hardware Intel: in primis l’azienda ha precisato di avere risolto alcuni problemi con la connessione Bluetooth, sebbene ne siano rimasti altri attualmente ancora sotto osservazione. Oltre al driver Bluetooth è in fase di lancio anche un nuovo aggiornamento del driver wireless (Wi-Fi): secondo il log delle modifiche, esso corregge un bug critico che causa Blue Screen of Death per alcuni PC. Non mancano poi vari miglioramenti non precisati delle prestazioni e della sicurezza. Per scaricare questi driver basterà usare lo strumento Driver & Support Assistant fornito da Intel.

Passando ai driver NVIDIA 457.51 WHQL, essi aggiungono il supporto per la scheda grafica RTX 3060 Ti – di cui noi abbiamo recensito la Founders Edition – e correggono gli arresti anomali Blue Screen of Death che possono verificarsi al risveglio del dispositivo dalla sospensione. Infine, l’azienda ha segnalato anche la correzione di un altro BSOD di Windows 10 che si verificava durante la riproduzione o la navigazione di video in Google Chrome. Per scaricare questi driver potrete utilizzare l’app GeForce Experience.

Infine, vediamo il driver Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.11.3 reso disponibile da AMD: tale versione aggiunge il supporto al nuovo videogioco Immortals Fenyx Rising, alle estensioni Vulkan Ray Tracing e risolve diversi bug osservati in tanti altri giochi come i problemi di rendering quando la modalità HDR di Windows 10 è abilitata. In compenso, la società di Lisa Su ha specificato che persiste ancora un bug durante lo streaming di contenuti video dall’app Netflix. È possibile scaricare questo driver tramite l’app Radeon Software.

Intanto si parla anche del supporto nativo alle app Android su Windows 10: attualmente, infatti, gli sviluppatori del colosso di Redmond sarebbero al lavoro sul cosiddetto “Project Latte”.