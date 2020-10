Windows 10 può dormire sonni tranquilli: Microsoft Defender è uno dei migliori antivirus

E’ stato pubblicato da AVTest il nuovo rapporto relativo agli antivirus presenti sul mercato, e ciò che salta immediatamente all’occhio è il punteggio ottenuto da Microsoft Defender, precedentemente noto come Microsoft Security Essential, l’antivirus incluso in Windows 10 di default.

Il sistema operativo di Microsoft può dormire sonni tranquilli, dal momento che AV-TEST ha dato alla suite di sicurezza del colosso di Redmond il punteggio più alto della classifica: 18, che condivide ovviamente con altri software simili, come mostriamo nella tabella presente in calce.

Si tratta di un riconoscimento importante, dal momento che Av-Test è una vera e propria autorità del settore. Per chi non la conoscesse, si tratta di un’organizzazione indipendente con sede in Germania che valuta e classifica i migliori antivirus per Windows.

Microsoft Defender, nel rapporto relativo ai prodotti consumer di Agosto 2020, ha ottenuto il perfect score nelle tre categorie chiare: protezione, prestazioni ed usabilità.

AV-Test ha anche evidenziato che l’antivirus di Microsoft ha bloccato tutti gli attacchi malware 0-day, ma anche altri tipi di attacchi. Per Microsoft Defender si tratta senza dubbio di un ottimo riconoscimento, che negli ultimi anni si è contraddistinto per essere una soluzione poco invasiva ed allo stesso tempo affidabile per i PC. Lo utilizzate anche voi?

