Windows 10, c'è il Patch Tuesday di giugno 2021: aggiornamento disponibile

Oggi 8 giugno 2021 rappresenta il secondo martedì del mese. Coloro che conoscono le modalità di rilascio degli update di Microsoft sanno già cosa significa: è arrivato il Patch Tuesday di giugno 2021 per Windows 10. In parole povere, la società di Satya Nadella ha reso disponibile l'ultimo aggiornamento legato al suo noto sistema operativo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e Wccftech, coloro che dispongono di una versione tra quelle 2004, 20H2 e 21H1 possono scaricare l'update cumulativo KB5003637. Così facendo, gli utenti possono aggiornare l'OS, a seconda della versione di partenza, alla build 19041.1052, 19042.1052 o 19043.1052.

Per quel che concerne le novità legate al Patch Tuesday di giugno 2021, troviamo dei miglioramenti relativi ai pacchetti SSU, nonché degli aggiornamenti in termini di sicurezza legati a molti componenti del sistema operativo. Proprio "sicurezza" è la parola chiave dell'update, in quanto vengono apportate novità in tal senso, ad esempio, per quel che riguarda l'input derivante da mouse, tastiera e pennino.

D'altronde, il secondo martedì di ogni mese è dedicato proprio agli aggiornamenti di sicurezza. Se volete approfondire la questione, potete fare riferimento al nostro approfondimento su come aggiornare Windows 10 durante il Patch Tuesday. In ogni caso, Microsoft ha già messo a disposizione una pagina ufficiale dedicata all'update cumulativo KB5003637.