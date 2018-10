Windows 10: ecco come abilitare il tema scuro di Esplora Risorse

Come ben saprete, qualche giorno fa Microsoft ha reso disponibile al download il nuovo major update di Windows 10, ovvero quello di ottobre. Tra le varie novità, c'è anche il tanto atteso tema dark per Esplora Risorse, pensato per dare meno fastidio agli occhi in orario notturno. Tuttavia, esso non è abilitato di default. Vediamo la procedura.

Ebbene, per attivare il tema scuro non dovrete far altro che seguire questi punti:

Recarsi in "Impostazioni" Entrare nella scheda "Personalizzazione" Dalla scheda presente a sinistra, selezionare "Colori" In fondo alla pagina che si aprirà, troverete l’opzione "Scegli la modalità preferita dell'app" Selezionare "Scuro"

Dopo aver seguito questa semplice "guida", vi ritroverete con le Impostazioni ed Esplora Risorse con il nuovo tema scuro. Insomma, la società di Redmond ha reso molto semplice l’attivazione del tutto, ma non l’ha abilitato di default. Qui sopra potete vedere uno screenshot, in modo da capire se vi piace o meno.

Per quanto riguarda il nuovo October Update, abbiamo spiegato come forzarlo in questa news. Tuttavia, al momento Microsoft ha deciso di bloccarlo per via delle diverse segnalazioni online che riguardano la presunta cancellazione di alcuni file. Non mancano anche problemi di compatibilità con alcuni dispositivi Intel e bug nel Task Manager. Nonostante questo, chi ha già effettuato l'update senza problemi può ora godersi il nuovo tema dark, vi abbiamo anche già spiegato come recuperare 20GB di spazio in questa news.