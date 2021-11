Windows 10, che fine farà? Rilasciato il November Update, aggiornamenti annuali

In seguito alle prime avvisaglie relative agli aggiornamenti di Windows 10, alla fine è arrivato il momento: il November Update è ufficialmente disponibile. In questo contesto, non sono in pochi coloro che si chiedono se si tratta o meno dell'ultimo "grande aggiornamento" dell'OS: risulta dunque bene fare chiarezza.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e The Verge, la società di Redmond ha deciso di rilasciare un aggiornamento all'anno per aggiungere nuove feature a Windows 10. In parole povere, il prossimo major update, dopo il November Update appena reso disponibile, verrà rilasciato nella seconda metà del 2022.

L'azienda di Satya Nadella sta dunque "allineando" le tempistiche di rilascio dei "grandi aggiornamenti" di Windows 11 e Windows 10, in quanto anche il più recente OS riceverà nuove funzionalità su base annuale. Insomma, sembra proprio che gli utenti che stanno ancora usando la precedente versione del sistema operativo potranno stare tranquilli per un bel po' di tempo, anche se in realtà non è ben chiaro quali saranno le aggiunte relative a Windows 10.

Per intenderci, chiaramente Microsoft si sta concentrando su Windows 11 e il November Update appena rilasciato, che risulta essere un major update ma in realtà non va a introdurre poi così tante novità di primo piano (ad esempio, ci sono miglioramenti relativi al sottosistema Windows per Linux), lascia intendere che la società di Redmond si appresti ad "abbandonare" sempre di più Windows 10, mantenendo quest'ultimo aggiornato solamente fino a un certo punto.

In ogni caso, ricordiamo che il supporto di Windows 10 continuerà almeno fino al 14 ottobre 2025. Per il resto, ora il November Update (conosciuto anche come versione 21H2) è disponibile, come confermato da Microsoft sul suo blog ufficiale. Il rollout sta avvenendo in modo graduale.