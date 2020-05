Windows 10: funziona ancora la procedura che permette di scaricarlo gratis

La promozione di Microsoft che consentiva di aggiornare i propri PC basati su Windows 7 o 8.1 gratis a Windows 10 è scaduta ormai qualche anno fa, ma secondo quanto riferito dai colleghi di WindowsLatest, sarebbe ancora disponibile il trucco che permette di scaricare il sistema operativo gratis in maniera legale.

Microsoft sarebbe a conoscenza di questa scappatoia, ma nonostante ciò avrebbe deciso di non intervenire per ragioni non note, sebbene questa sia destinata a ridurre in maniera importante i profitti generati dagli upgrade.

Il sistema è molto semplice: basta scaricare il Windows Media Creation Tool su Windows 7, avviarlo, e scegliere il percorso di aggiornamento in cui memorizzare i file. A questo punto l'app fornirà una serie di istruzioni da seguire ed il gioco sarà fatto. Al termine della procedura, il computer si connetterà ad internet ed il sistema operativo provvederà ad attivare la licenza digitale a Windows 10.

Per ottenere riscontro, è possibile verificare lo stato dell'attivazione in Impostazioni, quindi "Aggiornamenti e sicurezza" ed il tab "Attivazione".

WindowsLatest riferisce che sarebbe anche possibile effettuare una nuova installazione, inserendo però la chiave di Windows 7, ma su Reddit un dipendente Microsoft ha affermato che la formattazione del PC potrebbe provocare la perdita della possibilità di aggiornare gratuitamente il PC a Ten.

Prossimamente Microsoft dovrebbe rilasciare il Windows 10 May 2020 Update, ma al momento ancora non sono arrivate conferme sulla possibile data di lancio.