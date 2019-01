Windows 10: gli utenti segnalano problemi con l'installazione di una patch

Nuovi problemi per Windows 10. Gli utenti infatti stanno segnalando alcuni disservizi con l'installazione di una patch, soprattutto sui computer basati sull'April Update o versioni precedenti. Sostanzialmente il bug riguarderebbe tutti i PC con una versione di Ten precedente all'October Update.

Come riportati da alcuni utenti su Reddit, Twitter e Answers.com, l'aggiornamento in questione sarebbe quello che porta il nome identificativo KB4023057. Nello specifico, nel momento in cui si tenta di installarlo, Windows Update genera l'errore 0x80070643, ed informa l'utente che una versione più recente della patch è già presente nel sistema. Il tutto provoca l'impossibilità a procedere con l'installazione, che si blocca in automatico.

Al momento l'unica soluzione nota per risolvere sembra essere rappresentata dalla disinstallazione della patch KB4023057 rilasciata in precedenza, e poi procedere con l'installazione dell'ultima versione.

L'aggiornamento include miglioramenti dell'affidabilità per Windows Update e può anche liberare spazio sul disco, comprimendo i file nella directory utente, in modo da aumentare lo spazio per gli aggiornamenti di Windows.

Ovviamente si tratta di una soluzione home made, e da parte di Microsoft almeno al momento non sono arrivati aggiornamenti in merito ad un'eventuale correzione o rilascio di un fix per risolvere. Vi terremo aggiornati qualora il colosso di Redmond dovesse riconoscere in via ufficiale il problema.