Windows 10, grave bug nell'aggiornamento cumulativo di Febbraio: i dettagli

Grave bug riscontrato dagli utenti nell'aggiornamento KB4601319 per Windows 10, rilasciato lo scorso Febbraio nell'ambito del pacchetto cumulativo. Oltre ai disservizi con le webcam di cui abbiamo avuto modo di parlare, lo stesso update porta anche alcuni problemi con i backup della cronologia file.

Nello specifico, su Reddit, nell'hub feedback di Microsoft e sul forum ufficiale del colosso di Redmond molti utenti lamentano che "la cronologia file sul mio Windows 10 Home (20H2) ha smesso di funzionare".

Altri utenti lamentano che in Impostazioni, il pannello "opzioni di backup" di apre con notevole ritardo e visualizza "la dimensione del mio backup come zero byte e con il messaggio che 'i tuoi dati non sono ancora sottoposti a backup'". Lo stesso utente sottolinea che "facendo click su 'esegui backup adesso' viene visualizzato il pulsante annulla dopo alcuni secondi senza che il backup sia stato eseguito". Se si tenta di fare click su "opzioni avanzate" e su "esegui ora" viene visualizzato un messaggio di errore con il codice 80070005.

Non è chiaro al momento quante persone siano interessate dal problema, ma potrebbe causare non pochi grattacapi agli utenti. Al momento da Microsoft non sono arrivate risposte, e l'unico modo per risolvere sembra essere rappresentato dalla disinstallazione dell'aggiornamento.

Microsoft intanto sta correndo ai ripari per risolvere il bug di Windows 10 che può portare al danneggiamento dell'hard disk.