Windows 10 e Halloween 2020, i migliori temi gratuiti del Microsoft Store

Dopo alcuni mesi di "calma piatta" per quel che concerne i temi per Windows 10, torniamo a trattare l'argomento per via della giornata odierna. Infatti, oggi sabato 31 ottobre 2020 è Halloween. Perché, dunque, non personalizzare il proprio desktop con dei temi relativi alla "notte più spaventosa" dell'anno?

Ebbene, il Microsoft Store mette a disposizione alcune soluzioni interessanti per quel che riguarda Halloween. Su tutti, il tema che più si adatta alla ricorrenza di origine celtica è quello chiamato Pumpkin Season. Quest'ultimo è infatti composto da 13 immagini di zucche di Halloween. Sicuramente una soluzione carina per entrare nel "mood" del periodo.

Per il resto, un altro tema interessante è quello chiamato Ghost Town by Tracy Hymas, che raffigura la città fantasma di Bodie, in California, in 13 immagini. Insomma, si tratta di una soluzione che consente di entrare in un contesto "spettrale". Queste sono, a nostro modo di vedere, i temi più interessanti per Halloween presenti sul Microsoft Store.

Vi ricordiamo che su Everyeye Tech è disponibile una scheda dedicata ai temi gratuiti per Windows 10, in cui potete trovare molte altre soluzioni, nel caso quelle elencate non siano di vostro gradimento. Inoltre, se state cercando qualcosa da fare per questa notte, potete dare un'occhiata alle nostre idee per Halloween 2020.