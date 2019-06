Windows 10 farà impostare dei limiti di velocità per il download degli aggiornamenti

Mentre è in fase di distribuzione il May 2019 Update, sebbene le installazioni stiano procedendo a rilento, Microsoft guarda già al primo major update del 2020, su cui sta lavorando da tempo. Di recente il colosso di Redmond ha rilasciato la build 18912 di Windows 20H1, che introduce importante novità.

A quanto pare infatti gli sviluppatori dell'OS hanno introdotto delle impostazioni avanzate che consentiranno di impostare dei limiti di velocità massima per il download degli aggiornamenti da Windows Update. In una nuova finestra accessibile tramite l'app dedicata, sarà possibile indicare tramite un valore assoluto in Mbps il limite di banda che potrà occupare il processo di download degli update.

Il limite a quanto pare si applicherà sia ai download in background che non. Microsoft ha spiegato che "l'impostazione predefinita prevede l'ottimizzazione dinamica della larghezza di banda utilizzata dal dispositivo per scaricare gli aggiornamenti di Windows. Gli utenti però saranno in grado di impostare un limite specifico, ad esempio per evitare l'eccessivo consumo di dati".

La funzione risulterà particolarmente utile se si dispone di una connessione ad internet poco veloce, ma anche per evitare che un solo dispositivo utilizzi tutta la banda a disposizione.

E' anche possibile impostare in percentuale la larghezza di banda: ad esempio impostando 45% Windows Update utilizzerà solo il 45% della larghezza di banda della connessione internet.



La novità vedrà la luce con l'aggiornamento del 2020.