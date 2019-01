Windows 10: in arrivo il supporto al DTS: X su PC ed Xbox One

In una dichiarazione diffusa su Twitter dal Steven Wilssens, Principal Program Manager Lead della divisione Microsoft for Audio, xCloud, GameDVR & Broadcast, CAST, il colosso di Redmond ha annunciato che il formato audio surround DTS:X sarà presto supportato da Windows 10 su PC ed Xbox One.

Wilssens sottolinea che "il formato DTS:X è in arrivo su PC ed Xbox nelle prossime settimane. Sarà prima disponibile per gli iscritti al programma Insider su PC, e poi passerà ad Xbox. Una volta risolti tutti i problemi, procederemo con la distribuzione di massa sui PC e le Xbox One".

Come sottolineato da molti però già da qualche settimana sul Microsoft Store è disponibile l'applicazione DTS:X Ultra, che però non può essere scaricata. Nella scheda dell'applicazione sono presenti alcuni screenshot che consentono di buttare un occhio su quelle che potrebbero essere le funzioni a cui avranno accesso gli utenti. E' presente una modalità "Content Mode" appositamente studiata per contenuti e tipologie di videogiochi, mentre selezionato Custom Audio sarà possibile accedere alla Spatial Mode che consente di scegliere tra modalità specifiche per contenuti d'intrattenimento, giochi o altro. Sono anche incluse delle opzioni a parte per per l'amplificazione dei bassi, la chiarezza dei dialoghi ed il miglioramento dei suoni acuti. Resta però da capire se il DTS:X sarà gratuito o meno.

Wilssens inoltre ha anche rivelato che l'altro formato surround, Dolby Atmos, che è già disponibile sia su PC Windows 10 che su Xbox One, sarà migliorato tramite un'aggiornamento per l'applicazione. E' prevista, tra le altre cose, la possibilità di abilitare gli Enhancements su PC ed Xbox One.

Microsoft però non ha svelato la data di lancio dell'aggiornamento.