Windows 10, ingegnere Google segnala bug che rallenta alcune operazioni

Windows 10 con gli ultimi aggiornamenti ha mostrato un po’ di problemi: lentezza generale, update che si interrompevano mostrando messaggi di errore, e altro ancora. Ma secondo un ingegnere di Google nel sistema operativo di Microsoft ci sarebbe da tanto tempo un problema ancora irrisolto nella “Jump List”.

La Jump List è la lista di funzioni che appare quando nella barra di applicazioni si clicca un’app con il tasto destro: per esempio, se provate a cliccare su Google Chrome vedrete una serie di siti visitati recentemente e anche quelli aperti nel momento in cui aprite la Jump List.

Per l’ingegnere Bruce Dawson, questa funzione si attiverebbe con un ritardo di 200-250ms, causando secondo lui e altri colleghi problemi nell’esperienza d’uso di Windows 10. L’anno precedente il ritardo era addirittura doppio, ma con un aggiornamento Microsoft cercò di risolvere il problema; i risultati però non convincono ancora i tecnici e alcuni utenti. Secondo Dawson, che ha testato la feature su un PC con 32GB di RAM e 2TB di SSD, “questo va ben oltre i tempi ideali di interazione umana ed è una frustrazione costante. Non voglio aspettare il mio computer, soprattutto quando eseguo azioni semplici e ripetitive che so che dovrebbe essere in grado di eseguire circa dieci volte più velocemente”.

Il problema si verificherebbe in tutte le applicazioni presenti nella taskbar e Dawson è convinto che possa essere risolto portando il ritardo anche a meno di 50ms. Il team di Microsoft ha riconosciuto l’esistenza di questo bug e prossimamente dovrebbe rilasciare un aggiornamento per risolverlo.

Tra le tante feature in arrivo nei prossimi mesi c’è anche l’archiviazione delle app per risparmiare spazio su disco e banda internet.