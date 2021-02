Windows 10 Insider Preview, con l'ultima build Microsoft cambia le carte in tavola

Dopo aver appreso del rilascio di un fix d'emergenza nel corso del Patch Tuesday, torniamo a parlare del sistema operativo desktop Microsoft Windows 10 e del suo imminente futuro.

Il colosso di Redmond ha infatti rilasciato la build 21313 della Insider Preview di Windows 10, che porta in dote numerose novità, anche dal punto di vista dell'interfaccia utente.

Oltre allo switch-off definitivo di Microsoft Edge Legacy, già presente in questa build e che diventerà pubblico ad aprile, Microsoft ha finalmente ampliato il bacino d'utenza della tab Notizie e Interessi, coprendo quindi più nazioni e lingue del servizio, precedentemente disponibile solo in Nord America, Gran Bretagna, Australia e India.

Nella nuova build verranno introdotti numerosi miglioramenti, tra cui:

Nuovo design dell'icona Assistente Vocale;

Miglioramenti nella tastiera virtuale;

Nuova UI per l'Input Method Editor;

Nuova modalità di digitazione vocale;

Miglioramenti nella nuova UI della cronologia degli Appunti.

Per approfondire, vi rimandiamo al changelog ufficiale, dove sono elencate tutte le modifiche apportate e le problematiche presenti nella nuova Insider Preview.



Ricordiamo che le Insider Preview sono disponibili solo per un limitato numero di candidati e non si tratta di versioni definitive del software di Microsof e pertanto potrebbero presentare importanti criticità anche nell'uso quotidiano. Se ne sconsiglia dunque l'installazione e l'utilizzo quotidiano sulla vostra macchina principale.