Windows 10 è installato su quasi 700 milioni di dispositivi

Nella notte italiana, Microsoft ha pubblicato la relazione finanziaria trimestrale e, come sempre, è anche stata l'occasione per snocciolare qualche numero sul proprio ecosistema. Windows 10, infatti, risulta essere ancora installato su meno di 700 milioni di dispositivi a livello mondiale.

Nella conference call, infatti, l'amministratore delegato Satya Nadella non ha rivelato il numero preciso, ma si è limitato ad affermare che Ten è presente su quasi 700 milioni di devices attivi.

Si tratta di un dato in contraddizione rispetto a quelli passati. Lo scorso mese di marzo, infatti, nella lettera d'addio di Terry Myerson, che ha lasciato la divisione Windows dopo anni di lavoro, il dirigente sosteneva che Ten era installato su quasi 700 milioni di dispositivi, mentre a giugno la compagnia aveva affermato che Windows 10 aveva raggiunto e superato i 700 milioni di devices, per poi dire successivamente che l'annuncio era errato.

Gli utenti ed investitori, ovviamente, non hanno accolto favorevolmente questo dato, in quanto quel "quasi" non significa assolutamente nulla e viene sbandierato da quattro mesi, a dimostrazione di una crescita molto bassa e probabilmente anche al di sotto delle aspettative.

Al momento della presentazione, infatti, Microsoft prevedeva di vedere Windows 10 su oltre un miliardo di dispositivi entro due o tre anni, una promessa ritirata l'anno dopo.