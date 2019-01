Windows 10: le installazioni superano quelle di Windows 7

A più di tre anni dal lancio, Windows 10 ha finalmente superato in termini d'installazioni Windows 7. L'annuncio è arrivato direttamente da Net Applications, secondo cui ora Ten sarebbe il sistema operativo più popolare del mercato.

Dati ufficiali ancora non ne sono presenti. L'adozione di Windows 10 è infatti iniziata a ritmo incalzante, salvo poi rallentare nei mesi successivi. Microsoft aveva posto come obiettivo il miliardo d'installazioni in due o tre anni, ma successivamente ha fatto marcia indietro.

Windows 10 a Dicembre ha guadagnato 1,08%, passando da una quota di mercato del 38,14% lo scorso mese di Novembre al 39,22%. La crescita è rallentata da Luglio 2016, nel momento in cui è scaduta la possibilità di effettuare l'aggiornamento gratuito.

Windows 8 resta allo 0,88%, mentre Windows 8.1 ha perso lo 0,14% e si attesta al 4,45%.

Windows 7 invece ha perso 1,99 punti percentuali, passando dal 38,89 al 36,90%. Proprio tale calo ha reso possibile il sorpasso di Windows 10, che è divenuto a tutti gli effetti il sistema operativo desktop più popolare a Dicembre.

Vista è sceso sotto l'1% e non sono più disponibili molti dati. Windows XP invece continua a mantenere una porzione di mercato importante, ritagliandosi il 4,45% e perdendo lo 0,31 per cento.

Complessivamente, l'intero ecosistema Windows è sceso di 0,83 punti e rappresenta l'86,20%.

macOS a Dicembre ha guadagnato 0,94 punti al 10,65%, mentre Linux ha guadagnato 0,70 punti arrivando al 2,78%.