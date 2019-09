Windows 10 KB4515384: segnalati nuovi problemi con il consumo di CPU e l'IME

Ancora problemi con l'aggiornamento KB4515384 di Windows 10, dopo quelli segnalati nel corso dell'ultimo weekend. Secondo quanto riportato da alcuni utenti, a quelli già noti si sarebbero aggiunti dei bug con l'Input Method Editor (IME) che provocherebbero un consumo elevato di CPU sui PC.

L'IME è una componente del sistema operativo che fornisce l'interfaccia utente per l'immissione di testo, e viene chiamata in causa in varie situazioni. Ad esempio, consente di inserire testo in latino tramite il tastierino numerico ed aiuta anche ad aggiungere testo al sistema di riconoscimento della scrittura, ma viene usata dall'OS anche per consentire agli utenti di inserire testo in coreano, giapponese e cinese usando una tastiera latina.

In un post pubblicato sul Feedback Hub, vari utenti lamentano che l'IME non si avvierebbe e consumerebbe CPU dopo l'installazione del tanto criticato e discusso aggiornamento.

Secondo quanto riferito però Microsoft sarebbe a conoscenza dei malfunzionamenti con l'IME ed ha iniziato la fase d'indagine per ottenere quante più informazioni possibili. "Stiamo esaminando un problema in cui alcuni IME potrebbero non rispondere o potrebbero provocare un elevato utilizzo della CPU. Gli IME interessati includono il cinese semplificato (ChsIME.EXE) e il cinese tradizionale (ChtIME.EXE) con tastiera Changjie / Quick" ha affermato Microsoft che al contempo ha anche aggiornato un documento di supporto inserendo una soluzione alternativa.