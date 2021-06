Windows 10 KB5003637, problemi con la barra delle applicazioni e la stampante

Dopo i problemi con l'aggiornamento KB5003430 di Windows 10, un altro update sta causando grattacapi agli utenti che posseggono PC basati sul sistema operativo del colosso di Redmond. Questa volta tocca al .

Secondo quanto affermato da WindowsLatest, la patch di sicurezza obbligatoria che rientra nel Patch Tuesday del 2021 starebbe provocando disservizi con le stampanti e la barra delle applicazioni.

In alcuni casi, le icone della barra delle applicazioni scompaiono o, peggio, si sovrappongono nel momento in cui "News ed Interessi" è abilitata e non si utilizzano le impostazioni di ridimensionamento del display consigliate. In alcune circostanze il bug potrebbe anche danneggiare la casella di ricerca e l'icona del centro notifiche. Alcuni utenti che hanno riportato il problema segnalano che la disinstallazione del pacchetto risolverebbe il problema, mentre se intendete mantenere l'aggiornamento basta disabilitare la funzione Notizie ed Interessi di Windows 10.

Per quanto riguarda i problemi alla stampa, a quanto pare in alcune circostanze le stampanti smetterebbero completamente di funzionare. A quanto pare il tutto sarebbe correlato ad un bug di sicurezza corretto nel Print Spooler (CVE-2021-1675 Windows Print Spooler Elevation of Privilege). Anche in questo caso, disinstallando l'aggiornamento il problema viene risolto e la stampante torna a fare il proprio lavoro.

Nel frattempo, prossimamente Microsoft dovrebbe presentare il nuovo Windows 11.