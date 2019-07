Windows 10, largo ad Alexa: sarà integrata anche nella lockscreen

Windows 10 si appresta a fare spazio ad Alexa. Microsoft ha infatti rilasciato una Preview Build del nuovo sistema operativo per i partecipanti all'Insider Preview che introduce un'integrazione maggiore con l'assistente personale di Amazon, che può essere utilizzato anche nella schermata di blocco dei PC.

Nel changelog la società di Redmond non menziona esplicitamente Alexa, ma grazie a questa novità gli utenti si potranno servire degli assistenti di terze parti anche quando i PC sono nella modalità che mostra la schermata di blocco.

Il lancio dell'aggiornamento è previsto per Settembre, ed a parte questo la nuova Insider Preview non include altre novità importanti, a parte un fix che introduce una minore latenza per le stilo.

Dal fronte degli assistenti, Microsoft aveva già iniziato a tracciare la strada con la pubblicazione di Windows Cortana nell'app store dell'ecosistema Windows, che l'ha allontanata (seppur in parte) dal sistema operativo.

Amazon già da tempo ha provveduto a pubblicare l'applicazione ufficiale di Alexa sullo Store di Ten, ma per godere a pieno delle funzionalità introdotte dalla build di Settembre probabilmente sarà necessario un aggiornamento.

Nessuna novità dal Google, ma è facile ipotizzare che anche Assistant si aggiornerà per consentire agli utenti di interagire direttamente dalla schermata di blocco. Vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili novità.

Microsoft qualche settimana fa ha annunciato che il prossimo major update sarà distribuito sotto forma di aggiornamento cumulativo.