Windows 10 su Lumia 950 XL, procede lo sviluppo. Tutte le ultime novità

A qualche settimana di distanza dalla pubblicazione dei primi filmati aventi come protagonista un Lumia 950 XL con a bordo Windows 10, arrivano ulteriori novità, ovviamente attraverso l'account Twitter dello sviluppatore Ben Imbushuo, che si sta occupando del porting.

Come vi mostriamo nel filmato presente in calce, i lavori sembrano procedere a gonfie vele ed anche il touch screen risulta essere abbastanza reattivo. Tuttavia, allo stato attuale la rete wireless ancora non sembra funzionare correttamente, ma è probabile che Imbushuo si stia concentrando su altri aspetti prima di procedere con la connessione senza fili.

Le incognite però sono ancora tante. In molti si chiedono quali applicazioni funzioneranno, ma alcuni sono anche stati in grado di far girare correttamente Chrome e Visual Studio. Un ruolo fondamentale però ce l'avranno le Universal App e l'Universal Windows Platform, che potrebbero dare una spinta importante.

Molti utenti hanno anche fatto notare che la mod potrebbe essere accessibile solo per poche persone, visto il riscontro ottenuto dal Lumia 950 XL e le poche unità vendute, oltre che quelle attualmente disponibili sul mercato ed in circolazione. La speranza di tutti è che il programmatore in futuro si concentri anche su altri smartphone della gamma Lumia, magari quelli più venduti.