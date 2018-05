Windows 10 su Lumia 950 XL? Si avvia nel nuovo video pubblicato in rete

A qualche settimana dalla pubblicazione del primo video di Windows 10 su Nokia Lumia 950 XL, è stato pubblicato sul web un nuovo filmato che mostra gli ultimi progressi. In particolare, nel filmato che vi proponiamo in calce si può vedere il telefono che si avvia e comincia il setup di Ten.

Ben Imbushuo, attraverso il proprio account ufficiale Twitter, ha aggiornato spesso gli utenti che chiedevano informazioni sullo sviluppo di questa versione del sistema operativo di Microsoft per i dispositivi mobili. Il programmatore, a tal proposito ha affermato di essere stato costretto a riscrivere da zero i driver per permettere a Ten di avviarsi sul dispositivo.

Percorso che è passato anche attraverso l'installazione di TianoCore, versione open source dell'interfaccia UEFI, da cui è passato l'avvio del Windows Boot Manager.

In precedenza Windows 10 è stato avviato sul prototipo di Lumia 950, RX-130 o Hapanero, ma questo ha richiesto un firmware personalizzato non trasferibile, il che ha reso lo sviluppo molto più complesso.

Per tutti gli altri aggiornamenti sullo stato dello sviluppo, basta seguire l'account Twitter di Imbushuo, ma non esiteremo a riportare su queste pagine i passi in avanti più significativi. Il fatto che il sistema operativo si sia avviato autonomamente, però, rappresenta une bella notizia.