Windows 10 su MacBook M1: primi benchmark superano alcuni PC Windows on ARM

Il mondo della tecnologia è pieno zeppo di appassionati che non vedono l'ora di effettuare le operazioni più improbabili, non necessariamente per utilità, ma anche solamente per vedere fino a che punto può spingersi un determinato dispositivo. Questa volta, gli utenti più "smanettoni" stanno testando Windows 10 su MacBook con chip M1.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e come fatto notare da un utente di Twitter, sono comparsi sul database della nota piattaforma GeekBench i primi benchmark effettuati da coloro che sono riusciti a far girare Windows 10 sui nuovi MacBook con chip M1 (architettura ARM). Per chi non lo sapesse, lo sviluppatore dietro al progetto ha reso disponibile il suo lavoro, quindi gli utenti più "smanettoni" hanno già iniziato a replicare il tutto.

Ricordandovi che il developer ha utilizzato l'emulatore QEMU, i risultati messi in mostra dai primi benchmark di Windows 10 virtualizzato su MacBook con chip M1 hanno fatto registrare 1288 punti in single-core e 5449 punti in multi-core. Ricordiamo che i risultati nativi offerti da M1 sono pari a 1737 punti in single-core e 7549 punti in multi-core.

Quello che sorprende di questi dati è che già così i MacBook con chip M1 sono in grado di raggiungere risultati più elevati di alcune soluzioni "Windows 10 on ARM". Infatti, alcuni modelli di questo tipo, come Microsoft Surface Pro X, si fermano a 799 punti in single-core e 3089 punti in multi-core.



A proposito di benchmark, vi ricordiamo che recentemente sono stati pubblicati anche i risultati relativi ad AnTuTu per quel che concerne il chip M1.