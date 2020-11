Windows 10 sui MacBook con M1? Uno sviluppatore è riuscito a farlo girare

Proprio quando Apple ha passato la palla a Microsoft, in risposta alle crescenti richieste degli utenti che chiedevano delucidazioni sulla possibilità di far girare Windows 10 sui nuovi MacBook basati su processori M1, uno sviluppatore su Twitter ha svelato di esserci riuscito.

Come segnalato da HackerNews, a portare a termine l'impresa ci ha pensato uno sviluppatore tedesco, Alexander Graf, che sul proprio account ha messo in evidenza le prestazioni registrate sul suo Mac Apple Silicon. Graf però si è servito dell'emulatore Qemu, che ha usato per virtualizzare l'avvio di Ten in versione ARM. Quest'ultima informazione è particolarmente importante, in quanto in molti gli chiedevano se lo screenshot si riferisse ad Windows 10 emulato ad X86.

Poco dopo, in un altro tweet separato Graf ha spiegato che, dal momento che Microsoft non mette a disposizione di nessuno la versione ARM di Windows 10, si è servito di una Insider Preview pubblicata nel canale per gli iscritti.

A questo punto bisogna vedere quale sarà la reazione di Microsoft, ma siamo anche molto curiosi di vedere qualche video confronto con altre macchine ARM basate su Windows.

In molti hanno spiegato che potrebbe utilizzare lo stesso approccio per installare anche iOS sul MacBook. La sfida è stata lanciata.