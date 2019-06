Windows 10, per il May 2019 Update installazioni a rilento

Al fine di evitare i tanti problemi come quelli riportati con l'October Update, Microsoft sta distribuendo molto lentamente il nuovo major update per il proprio sistema operativo, il May 2018 Update.

L'aggiornamento, disponibile per il download da qualche settimana, ancora non è disponibile in tutti i paesi e come sottolineato da AdDuplex che monitora l'adozione di Windows 10 sulla base delle app installati dal Microsoft Store, nella prima settimana le installazioni hanno toccato quota 1,4%.

Come osservato dalla piattaforma pubblicitaria, Microsoft starebbe adottando un approccio molto attento alla distribuzione dell'aggiornamento, e la notizia non rappresenta certo una sorpresa visti i recenti avvenimenti.

Proprio riguardo l'October Update, l'aggiornamento è installato sul 31,3% dei PC, in aumento rispetto ad aprile quando era presente sul 29,3% dei computer Windows attivi a livello mondiale. Il ritmo dell'adozione però a quanto pare starebbe rallentando e lo scorso mese ha registrato un +2% rispetto al +3% di Marzo.

Le installazioni quindi stanno lentamente diminuendo e probabilmente si arresteranno nel giro di pochi mesi, in quanto gli utenti con ogni probabilità lo salteranno per scaricare direttamente il May 2019 Update.

Qualche giorno fa, inoltre, Microsoft ha anche provveduto al rilascio dell'aggiornamento cumulativo del May Update, che può essere scaricato direttamente da Windows Update sui PC su cui è installato il pacchetto originale.