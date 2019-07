Windows 10 May 2019 Update: problemi con alcuni driver Intel

Microsoft ha interrotto la distribuzione del May 2019 Update su alcuni dispositivi a causa di un conflitto con l'Intel Rapid Storage (versioni tra 15.1.0.1002 e 15.5.2.1053). Ciò vuol dire che coloro che hanno installato i driver in questione, non saranno in grado di installare l'aggiornamento di maggio per Ten.

Se si tenta di eseguire l'update, verrà visualizzato un messaggio d'errore che impedirà di portare a termine la procedura. In un post pubblicato sul blog ufficiale, la società di Redmond spiega che le versioni a partire dalla 15.5.2.1054 sono perfettamente compatibili con il May 2019 Update, ma è comunque consigliata l'installazione della build successiva alla 15.9.6.1044.

Al momento quindi l'unico modo per evitare di incappare in problemi di sorta è rappresentato dall'aggiornamento dei driver Intel Rapid Storage Technology alle versioni suggerite dalla società di Redmond. Una volta portata a termine questa procedura, basterà effettuare un riavvio del computer ed avviare Windows Update per ricevere nuovamente la notifica di disponibilità del May 2019 Update.

Si tratta di uno dei primi problemi riportati dal May 2019 Update, dal momento che prima d'ora l'aggiornamento non aveva provocato grossi grattacapi a Microsoft, a differenza dell'October 2018 Update che era stato addirittura ritirato dal mercato prima di tornare disponibile nel mese di Novembre.