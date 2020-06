Windows 10 May 2020 Update, Microsoft estende la disponibilità a più utenti

A pochi giorni dal lancio del May 2020 Update per Windows 10, Microsoft sta estendendo la disponibilità dell'aggiornamento a più utenti ed una vasta gamma di configurazioni hardware. L'annuncio è arrivato direttamente attraverso il sito web ufficiale dell'update, dov'è stato aggiornato il documento di disponibilità.

Il colosso di Redmond sottolinea che può essere scaricato su una gamma più ampia di PC, a patto che rispettino però tutti i requisiti di compatibilità previsti dagli sviluppatori per evitare conflitti e problemi. Inizialmente il pacchetto è stato offerto solo ai così detti "Seeker", ovvero coloro che lo cercavano in Windows Update.

Nel documento di supporto ufficiale Microsoft sottolinea che sta estendendo la disponibilità del May 2020 Update anche a coloro che hanno installato il Patch Tuesday di Giugno, che è stato lanciato nella giornata di ieri, in concomitanza con il secondo martedì del mese.

Come avvenuto già in passato, la società di Satya Nadella sta rallentando la distribuzione dell'aggiornamento per evitare di causare problemi agli utenti. Di conseguenza, se il produttore del PC o di qualche componente ha bloccato il rilascio a causa di qualche problema di compatibilità, non sarà possibile effettuare l'installazione. E' il caso dei computer che includono i driver NVIDIA più recenti.

Nella giornata di ieri abbiamo pubblicato su queste pagine la lista completa dei problemi noti collegati al May 2020 Update.