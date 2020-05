Il Windows 10 May 2020 Update è in arrivo: pubblicata la documentazione

E' sempre più vicino il lancio del May 2020 Update per Windows 10. Sebbene Microsoft non abbia ancora annunciato alcuna data di pubblicazione, tutti gli indizi lasciano presagire un arrivo ormai prossimi, al punto che si ipotizza anche domani, 28 Maggio 2020, come data x.

A conferma di ciò arriva il fatto che il colosso di Redmond ha pubblicato la pagina di supporto contenente tutte le informazioni e la documentazione su Windows 10 2004, il nome in codice che identifica il major update. Come osservato da MSPowerUser, Microsoft è solita attivare queste pagine un paio di giorni prima della data di lancio, ecco perchè tutto lascia presagire un rollout davvero vicino.

Qualora la distribuzione dovesse partire domani, confermerebbe a pieno le indiscrezioni emerse nella tabella pubblicata da Microsoft, in cui le date del 26 e 28 Maggio erano cerchiate in rosso in quanto a ridosso del weekend e poco dopo la festa nazionale in America del 25 Maggio.

In attesa di poter annunciare la disponibilità, vi rimandiamo alla notizia relativa ai requisiti minimi richiesti dal Windows 10 May 2020 Update. Microsoft ha lavorato per renderlo compatibile con la gamma più ampia di processori, tra cui l'AMD Ryzen 400 che rappresenta l'aggiunta più interessante tra quelle in lista.